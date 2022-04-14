Якутск, 14 апреля 2022, 04:35 — REGNUM В Якутии намерены переобучить и повысить квалификацию около 2,5 тыс. жителей. Такие планы анонсировал председатель правительства республики Андрей Тарасенко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
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Местными кадрами собираются укомплектовать все отрасли экономики региона. В том числе, около 500 человек будут обучать по проекту «Местные кадры — в промышленность» на горнорабочих, машинистов, операторов и так далее. В проекте принимают участие 43 компании. Предполагается не только переобучение, но и стажировка молодых якутян.
Как сообщало ИА REGNUM, за месяц количество свободных рабочих мест в Якутии сократилось на 7%. В целом по Дальнему Востоку это снижение составило 9,5%, что ниже, чем в среднем по стране. Наиболее сильно спрос на сотрудников падает в сферах страхования и автобизнеса.