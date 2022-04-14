Южно-Сахалинск, 14 апреля, 2022, 04:26 — ИА Регнум. Угроза возможного схода лавин в центральной части Сахалина сохранится 14 и 15 апреля, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

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«14-15 апреля лавиноопасно на территории Смирныховского района», — заявили в ведомстве.

Спасатели добавили, что в остальных районах острова не исключен сход одиночных лавин.

Ранее уже объявили режим лавинной опасности в Смирныховском районе острова на период 11–13 апреля. При этом пока сведений о возможных пострадавших в результате схода лавин не приводилось.