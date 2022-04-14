Тбилиси, , 13:09 — REGNUM Грузинской парламентской оппозиции не понравился состав делегации, которая должна отправиться на Украину, сообщает 13 апреля грузинский телеканал «Формула». Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Грузинский флаг ru.torange.biz

По словам Папуашвили, было предложение по составу делегации, как и во время других визитов — трое от большинства, трое от оппозиции. Однако представители парламентской оппозиции заявили, что в визите должны принять участие представители всех политических групп парламента. Папуашвили, в свою очередь, отметил, что в этом случае состав парламентской делегации будет слишком большим, и грузинской стороны могут начаться проблемы с логистикой обеспечением безопасности.

Напомним, что Папуашвили и глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук 13 апреля достигли соглашения о визите грузинской делегации в Киев.