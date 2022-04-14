Пекин, , 04:24 — REGNUM На Стадионе Трудящихся в Пекине в прошедшие выходные завершилось строительство стальных конструкций в рамках защитной реконструкции исторического спортивного комплекса, сообщает Штаб-квартира строительства крупных проектов в Пекине, передает агентство Синьхуа.

Сотрудник компании Beijing Construction Engineering Group и заместитель руководителя проекта реконструкции Ли Сяцзе сообщил журналистам, что конструкция навеса, которая делает площадку похожей на чашу, потребовала общего расхода стали около 16 400 тонн.

Навес с функциями затенения, освещения, водоснабжения и водоотведения, топления снега, выработки фотоэлектрической энергии, звукопоглощения и шумоподавления может значительно улучшить гостеприимство заведения. Кроме того, был увеличен наклон стенда, что означает, что у аудитории будет обеспечено более широкое поле зрения и более сфокусированный взгляд.

На Стадионе Трудящихся используется система якорной травы, используемая большинством европейских футбольных клубов, а под газоном также встроена система технического обслуживания, состоящая из нескольких структурных слоев, таких как быстрый дренаж, автоматический спринклерный полив, низкотемпературное отопление и вакуумная вентиляция.

Проект реконструкции планируется полностью завершить к концу 2022 года, и уже на обновленном стадионе будут проведены церемонии открытия и закрытия, а также финал Кубка Азии АФК в 2023 году.