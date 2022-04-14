Каир, , 04:22 — REGNUM Египет заключил с рядом европейских стран контракт на закупку 350 тысяч тонн пшеницы. Об этом 13 апреля сообщает Главное управление по поставкам сырьевых товаров (GASC) Египта.

Зерно

В заявлении госкомпании отмечается, что сделка с европейскими странами, которые не называются, соответствует государственной стратегии по увеличению в стране стратегических резервов базовых продуктов. Всего же перед министерством снабжения и внутренней торговли Египта поставлена задача довести объём резервов зерна в этом году до шести миллионов тонн.

Напомним, Египет входит в число крупнейших мировых импортёров пшеницы с годовым объёмом закупок порядка 11−13 млн тонн. В 2021 году Россия поставила Египту около 8,2 млн тонн (74,5% всего импорта зерна), Украина — порядка 20%.

Ситуация на Украине привела к нарушению многих цепочек поставок, в связи с чем Египет ищет дополнительные альтернативные источники товарного зерна. В их числе, помимо европейских, — Аргентина, США, Канада, Парагвай.

Как сообщало ИА REGNUM, в ситуации роста мировых цен на продовольствие в зоне риска в первую очередь окажутся такие страны, как Египет, Марокко, Алжир, Нигерия, Индонезия и Филиппины.

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