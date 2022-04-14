Гамбург, Германия, 14 апреля 2022, 04:20 — REGNUM Суперяхта Dilbar, как утверждается, принадлежащая сестре российского миллиардера Алишера Усманова, попавшего под санкции западных страны, была конфискована в ФРГ властями города Гамбурга. Об этом 13 апреля сообщает агентство Bloomberg.
Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) ФРГ сообщило, что владельцем яхты Dilbar, которая находится в порту Гамбурга, является Гульбахор Исмаилова, по данным ведомства, она приходится сестрой российскому миллиардеру Усманову. И сам Усманов и его сестра находятся под санкциями стран Запада.
В BKA установили законного владельца яхты M/S Dilbar путем проведения расследований, несмотря на сокрытие в офшоре. После того, как было установлено, что владелица суперяхты Dilbar находится под санкциями стран Запада, судно было конфисковано властями города Гамбурга.
Ранее ИА REGNUM сообщало о конфискации полицией Фиджи суперяхты, принадлежащей российскому миллиардеру Сулейману Керимову.
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