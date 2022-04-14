Пекин, 14 апреля, 2022, 04:16 — ИА Регнум. Объем новых кредитов Китая, деноминированных в юанях, в марте составил 3,13 трлн юаней (около $491,8 млрд), показали данные центрального банка страны, передает агентство Синьхуа.

Baike.m.sogou.com Юань

Данные превысили рыночный прогноз в 2,8 трлн юаней и показали рост на 395,1 млрд юаней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель М2 или общий показатель денежной массы, который охватывает наличные деньги в обращении и все депозиты, увеличился на 9,7% в годовом исчислении до 249,77 трлн юаней в конце прошлого месяца, по данным Народного банка Китая.

Темпы роста М2 были на 0,3 процентных пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года. Непогашенный объем M1, узкий показатель денежной массы, который охватывает наличные деньги в обращении плюс депозиты до востребования, на конец марта составил 64,51 трлн юаней, увеличившись на 4,7% в годовом исчислении.

Непогашенная сумма M0 или количество наличных денег в обращении, выросла на 9,9% по сравнению с прошлым годом до 9,51 трлн юаней в конце прошлого месяца. Согласно данным, в первом квартале 2022 года центральный банк ввел на рынок в общей сложности 431,7 млрд юаней чистой наличности.