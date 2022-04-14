Вашингтон, 14 апреля, 2022, 04:13 — ИА Регнум. Новый пакет военной помощи Украине со стороны США будет включать вертолеты, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 13 апреля на брифинге.

Filip Vidinovski Вертолёт Ми-17

По ее словам, в Киеве дали понять, что ждут от Вашингтона эти летательные аппараты в дополнение к тем, что были предоставлены украинской стороне ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля газета The Washington Post, со ссылкой на источники в Белом доме, распространила информацию о том, что Пентагон изучает возможность отправки Украине вертолетов Ми-17, а также военных внедорожников Humvee. 13 апреля Reuters сообщило, что администрация США передумала предоставлять Киеву указанные вертолеты.