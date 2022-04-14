Владивосток, 14 апреля, 2022, 04:18 — ИА Регнум. В Приморье ожидают приезда первой группы вынужденных переселенцев с Украины, из Донбасса — поезд прибудет на следующей неделе. Людей поселят в пунктах временного размещения во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артёме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Российский Красный Крест РКК начал помогать переселенцам Донбасса вне пунктов временного размещения

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Поезд с более чем 300 пассажирами уже выехал из Таганрога. Среди тех, кто едет в Приморье, — семьи с детьми, пенсионеры, беременные женщины.

Во Владивостоке переселенцев встретят волонтеры, представители Приморского центра занятости населения и МЧС. Им предложат работу – в базе более 62 тыс. вакансий. Среди тех, кто приедет в Приморье, — сотрудники металлургических предприятий, работники сферы услуг, слесари, монтажники, каменщики, арматурщики, переводчики, преподаватели, врачи, воспитатели.

Кроме того, программа переселения соотечественников позволит им получить российское гражданство по ускоренной процедуре. Для переселенцев доступны социальные льготы, подъемные – до 170 тыс. рублей на каждого члена семьи, жилищный сертификат на 6 кв. метров на каждого члена семьи.

Став участниками программы «Соотечественники», люди смогут бесплатно получить землю по программе «Дальневосточный гектар», а получив гражданство по ускоренной процедуре – приобрести собственное жилье с помощью льготной ипотеки по самой низкой в стране ставке 2% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, новая группа граждан, эвакуированных с территории проведения специальной военной операции на Украине, прибыла 13 апреля в Рязань.