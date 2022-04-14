Пекин, , 03:55 — REGNUM Соединенные Штаты попытались обвинить Китай и пустить дезинформацию, чтобы скрыть свою «позорную роль» в ситуации вокруг Украины, сообщает агентство Синьхуа.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Авторы стать утверждают, что обострение ситуации на Украине было напрямую спровоцировано США. К этому привело как расширение НАТО на восток, несмотря на все протесты России, так и игнорирование требований Москвы по вопросам безопасности в Европе. При этом США продолжают распространять слухи о некоей «китайской угрозе», чтобы скрыть свою роль в событиях на Украине и переключить внимание сообщества на Китай.

Синьхуа отмечает, что Вашингтон не брезгует использовать клевету и репрессии в своей политике. Таким образом, считают авторы, Соединенные Штаты пытаются отстоять свою гегемонию в мире и личные интересы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Китая посоветовал президенту США Джо Байдену прикладывать все усилия для снижения напряженности на Украине, а не рассуждать о «геноциде». В Пекине подчеркнули, что Вашингтон продолжает усиливать напряженность в связи с ситуацией на украинской территории.