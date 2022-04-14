Анадырь, , 03:52 — REGNUM В населённые пункты Чукотки по автозимникам доставлено более 6 тыс. тонн дизельного топлива, что составляет 99% от запланированного объёма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Северный завоз Mil.ru

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Полностью дизтопливо поступило в сёла Илирней, Рыткучи, Биллингс, Марково, Островное Сверх плана удалось завезти топливо в сёла Ламутское, Чуванское и Ваеги. Продолжается завоз в Омолон и Айон.

Завершена доставка угля — план выполнен на 100%. В сёла Билибинского района завезли 5 тыс. тонн, а в населённые пункты Чаунского района – 2 тыс. тонн.

В этом году доставка топлива идёт по плану, завезённых ресурсов хватит, чтобы пополнить запасы до открытия следующего периода автозимников в 2023 году. Полностью завершить завоз топливно-энергетических ресурсов планируется до мая.

Как сообщало ИА REGNUM, завершается сезон грузоперевозок по льду реки Лена из посёлка Нижний Бестях в Якутск. До 15 апреля в столицу республики необходимо успеть переправить грузы, которые едут на станцию в 691 вагоне.