Красноярск, 14 апреля 2022, 03:51 — REGNUM В четверг, 14 апреля, в Красноярске малооблачно, без осадков, температура воздуха +10… +13 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
В 07:30 на Театральной площади было — 2 °C.
Ночью с 13 на 14 апреля ожидается до −1… +1 °C, небольшая облачность, без осадков.
Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 750 мм рт. ст.
В пятницу, 15 апреля, в Красноярске до +11… +14 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью — до +2… +4 °C.
В субботу, 16 апреля, в Красноярске ожидается до +13… +17 °C днём и до +7… +9 °C ночью. Облачно, без осадков.
14−15 апреля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах местами гололедица, в горных районах лавиноопасно.
Читайте также: Леса в Красноярском крае патрулируют мобильные группы