Красноярск, 14 апреля, 2022, 03:51 — ИА Регнум. В четверг, 14 апреля, в Красноярске малооблачно, без осадков, температура воздуха +10… +13 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Середина апреля. В парке Гремячая Грива

В 07:30 на Театральной площади было — 2 °C.

Ночью с 13 на 14 апреля ожидается до −1… +1 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 750 мм рт. ст.

В пятницу, 15 апреля, в Красноярске до +11… +14 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью — до +2… +4 °C.

В субботу, 16 апреля, в Красноярске ожидается до +13… +17 °C днём и до +7… +9 °C ночью. Облачно, без осадков.

14−15 апреля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах местами гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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