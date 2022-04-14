Сува, 14 апреля, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Яхту Amadea, принадлежащую, как утверждается, российскому миллиардеру Сулейману Керимову, конфисковала полиция Фиджи. Об этом 13 апреля сообщила местная телерадиокомпания FBC.

Hlebushek Сулейман Керимов

По данным телекомпании, яхта Amadea вошла в порт Лаутока на островах Фиджи в Тихом океане. При этом у находящегося под санкциями стран Запада миллиардера Керимова не было необходимого разрешения от соответствующих органов.

По требованиям порта Фиджи, любое прибывающее судно должно получить разрешение Министерства здравоохранения, Министерства торговли и транспорта и Департамента иммиграции. Ни одно из ведомств не подтвердило получение запроса на разрешение.

Согласно информации сервиса MarineTraffic, отслеживающего передвижение судов, яхта прибыла на Фиджи из мексиканского порта Мансанильо на побережье Тихого океана. Судно ходит под флагом Каймановых Островов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Нидерландах 20 «российских» яхт, включая строящиеся.