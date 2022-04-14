Париж, , 03:40 — REGNUM Франция предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму €100 млн ($111 млн), сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли 13 апреля в социальных сетях.

Флоранс Парли Jim Mattis

Такое решение приятно после ее встречи с главой минобороны Украины Алексеем Резниковым в ответ на новые запросы Киева. Парли также отметила, что Франция также оказывала содействие тому, чтобы украинской стороне предоставили €1,5 из Европейского фонда мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля министерство финансов Украины подписало с правительством Канады соглашение о выделении Киеву нового кредита на сумму 500 млн канадских долларов (около $398 млн). Срок погашения займа составляет 10 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина и Канада заключили договор о новом кредите