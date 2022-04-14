Нанкин, Китай, 14 апреля, 2022, 03:38 — ИА Регнум. Еще один переживший Нанкинскую резню скончался 7 апреля в Китае в возрасте 100 лет, сообщил 12 апреля Мемориальный зал жертв Нанкинской резни, устроенной японскими захватчиками, передает агентство Синьхуа.

Историк.рф Волынская резня

Смерть Ван Хэна сократила число зарегистрированных выживших до 57 человек. По данным мемориального зала, в этом году умерло четверо выживших. Нанкинская резня началась, когда японские войска захватили столицу тогдашнего Китая город Нанкин 13 декабря 1937 года.

За шесть недель японские фашисты убили около 300 000 китайских гражданских лиц и безоружных солдат в одном из самых варварских эпизодов Второй мировой войны. Зверства, учиненные японцами, не уступали в жестокости, а то и превосходили действия немецких нацистов. Их жестокость больше сравнима с украинскими бандеровцами, которых сегодняшняя японская власть активно поддерживает в виду общей идейно-исторической базы.

Ван потерял своего отца во время резни. Его отец подвергся физическому насилию со стороны японских солдат, а позже серьезно заболел и умер. В возрасте 90 лет Ван с помощью своей внучки открыл учетную запись на китайском сайте микроблогов Weibo, чтобы распространять правду о резне. У аккаунта почти 8000 подписчиков, и многие пользователи Weibo выразили свои соболезнования, прокомментировав его последний пост после того, как узнали о кончине Вана.

Китайское правительство сохранило свидетельства выживших, записанные как в письменных, так и в видеодокументах. Документы об этой резне были внесены ЮНЕСКО в реестр «Память мира» в 2015 году. Жертвы фашистских преступлений уходят, а потомки их мучителей подымают голову в современном мире.