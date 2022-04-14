Южно-Сахалинск, 14 апреля, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Провести спецоперацию в защиту Донбасса Россия может быстрее, но тогда не будет выполнен главный приоритет — сохранение жизней военнослужащих РФ и жителей Украины, таким мнением поделилась депутат Сахалинской областной Думы Наталья Коршунова.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Я часто слышу вопросы, а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача – достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. Главный приоритет спецоперации — это сохранение жизни и здоровья как российских военнослужащих, так и мирных жителей Украины. Именно поэтому наши военные действуют точечно, разрушая военные объекты и нанося удары по местам дислокации националистических бандформирований. Мы не трогаем мирных жителей! Не разрушаем города одним ударом, не выжигаем целые кварталы. Это — кровавый и античеловеческий путь Запада в его военных действиях. Мы, россияне, — за жизнь», — цитирует Коршунову телеграм-канал правительства островного региона.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти Харькова формируют из уголовников три националистических батальона, об этом рассказал вечером 13 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.