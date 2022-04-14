Киев, , 13:04 — REGNUM Следственный комитет Российской Федерации выявил имена, фамилии и даты рождения грузинских наёмников, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, сообщает 13 апреля пресс-служба СКР.

Наёмники Цитата из к/ф «Псы войны». Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания

В списке, опубликованном СКР, названо 24 человека. В их действиях содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемников в вооруженном конфликте).

Как сообщают органы следствия, в ходе следственных действий установлены и другие лица, причастные к деятельности на территории Украины «Грузинского национального легиона», а также иные подразделения наемников. Их действиям также будет дана уголовно-правовая оценка.

СКР 12 апреля возбудил уголовное дело против командира «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили.

В свою очередь, Телеграм-канал «Джокер ДНР» 13 апреля сообщил, что ещё конце февраля в Тбилиси был создан «координационный штаб» по набору и отправке грузинских боевиков на Украину. В состав штаба входят 14 грузинских граждан. Ещё один гражданин Грузии, постоянно находящийся в Польше, отвечает за переправку наёмников по польской территории до контрорльно-пропускного пункта Медыка-Шегини, находящегося на границе с Украиной.

Напомним, грузинские наёмники воюют на Украине, начиная с 2014 года. На настоящий момент, 12 грузинских боевиков было убито.