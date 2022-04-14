Пекин, , 03:27 — REGNUM Расследования пяти крупных случаев трансграничного мошенничества в сфере телекоммуникаций в настоящее время находятся под совместным надзором Верховной народной прокуратуры и Министерства общественной безопасности Китая, что является четким сигналом о том, что Китай будет сурово наказывать за такие преступления, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Обдумывание мошенничества Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

Случаи были зарегистрированы в пяти различных провинциальных регионах, а именно в Чжэцзяне, Фуцзяни, Хэнани, Хунани и Чунцине, каждый из которых привел к большому числу жертв и причинил серьезный ущерб населению, сообщила прокуратура. Преступники будут преследоваться независимо от того, являются ли они местными или иностранными, при этом органы прокуратуры и общественной безопасности будут изучать как онлайн, так и офлайн-действия.

Власти намерены поймать и расправиться с ключевыми финансистами таких преступных групп и соответствующими основными преступниками, а также поймать, экстрадировать и репатриировать лиц, скрывающихся правосудия и которые в настоящее время находятся в бегах за границей. Власти призвали преступников, находящихся за границей, не надеяться избежать наказания, и вернуться в Китай, чтобы как можно скорее сдаться властям.