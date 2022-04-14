Берлин, 14 апреля, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Меньше мяса призвал употреблять жителей Германии парламентский статс-секретарь при министерстве экономического сотрудничества и развития ФРГ Нильс Аннен на фоне кризиса цен на продовольствие в связи с ситуацией вокруг Украины. Соответствующее заявление Аннен сделал 13 апреля в интервью порталу Euractiv.

Jon Sullivan Мясо

Политик указал, что он не собирается никому запрещать есть мясо, но при этом, по его мнению, важно понимать, что огромная часть мирового производства зерна пшеницы и кукурузы уходит на производство кормов для животных. Сокращение потребления мяса в Германии и в Европе, по словам Аннена, поможет высвободить больше пахотных земель, включая и те страны, откуда мясо импортируется.

«Я тот, кто с большим удовольствием съедает кусок мяса, и я не хочу никому запрещать есть мясо… Но если бы мы употребляли на 30% меньше свинины в Германии, мы бы освободили около миллиона гектаров пахотных земель», — уточнил Аннен.

Стоит отметить, что Аннен не первый немецкий политик, который призывает к сокращению потребления мяса и мясных продуктов. Так, министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал жителей страны есть меньше мяса, чтобы таким способом бороться с Россией, якобы использующей поставки продовольствия в качестве оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о критике в бундестаге идеи министра экономического развития Германии Свеньи Шульце сократить производство свинины.