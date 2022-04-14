Пекин, 14 апреля 2022, 03:22 — REGNUM Китайские исследователи выявили генетическую основу вариабельности размера семян арбуза на основе систематического исследования молекулярной основы естественной вариабельности, сообщает Китайская академия сельскохозяйственных наук, передает агентство Синьхуа.
Размер семян является одной из важных агрономических характеристик арбуза, и различные ресурсы зародышевой плазмы арбуза могут привести к большим различиям в размере семян. Таким образом, всестороннее понимание естественной изменчивости семян арбуза важно для выведения сортов с целевыми размерами семян и может дать представление о процессе одомашнивания различных видов.
В рамках Общегеномного ассоциативного исследования (GWAS) исследовательская группа изучила пять признаков размера семян, включая вес 100 семян (100 SWT), длину шейки семян (SHL), длину семян (SL), ширину семян (SWD) и толщину семян (STH) в 197 образцах арбуза, согласно исследованию, опубликованному в журнале Horticulture Research.
Исследователи обнаружили, что увеличение размера семян было важной особенностью при одомашнивании арбуза. У биологического вида Citrullus mucosospermus и съедобного семенного арбуза Citrullus lanatus семена были значительно крупнее, чем у других видов. Исследование также показало, что размер семян арбуза в основном определяется весом 100 семян, длиной семян и шириной семян.
По словам исследователей, полученные результаты дают молекулярное представление о естественной изменчивости размера семян арбуза и ценную информацию для селекции с использованием молекулярных маркеров.