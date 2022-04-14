Пекин, 14 апреля, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Китайские исследователи выявили генетическую основу вариабельности размера семян арбуза на основе систематического исследования молекулярной основы естественной вариабельности, сообщает Китайская академия сельскохозяйственных наук, передает агентство Синьхуа.

Цитата из м ф «Ну, погоди!». реж. Вячеслав Котеночкин. 1976. СССР Арбуз

Размер семян является одной из важных агрономических характеристик арбуза, и различные ресурсы зародышевой плазмы арбуза могут привести к большим различиям в размере семян. Таким образом, всестороннее понимание естественной изменчивости семян арбуза важно для выведения сортов с целевыми размерами семян и может дать представление о процессе одомашнивания различных видов.

В рамках Общегеномного ассоциативного исследования (GWAS) исследовательская группа изучила пять признаков размера семян, включая вес 100 семян (100 SWT), длину шейки семян (SHL), длину семян (SL), ширину семян (SWD) и толщину семян (STH) в 197 образцах арбуза, согласно исследованию, опубликованному в журнале Horticulture Research.

Исследователи обнаружили, что увеличение размера семян было важной особенностью при одомашнивании арбуза. У биологического вида Citrullus mucosospermus и съедобного семенного арбуза Citrullus lanatus семена были значительно крупнее, чем у других видов. Исследование также показало, что размер семян арбуза в основном определяется весом 100 семян, длиной семян и шириной семян.

По словам исследователей, полученные результаты дают молекулярное представление о естественной изменчивости размера семян арбуза и ценную информацию для селекции с использованием молекулярных маркеров.