Казань, , 03:24 — REGNUM Арбитраж Татарии в лице судьи Панюхиной оставил без рассмотрения иск мусульманской религиозной организации к исполкому Казани о признании прав на самострой — здание мечети «Зайнулла». Определение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через арбитраж республики, передаёт ИА REGNUM.

Мечеть Justcor.com

Подробности вердикта пока не сообщались, обнародована только результативная часть — «иск оставить без рассмотрения». Истцу в лице прихода той же мечети выдана справка на возврат госпошлины — 6 тыс. рублей.

Напомним, дело слушалось с мая 2021 года. Истец потребовал признать за ним права на здание мечети на улице Саф, 39а. Уточнялось, что здание является самовольной постройкой.

Участок, на котором стоит мечеть, по документам относится к землям под культовые объекты.