Шанхай, Китай, , 03:16 — REGNUM Шанхайская таможня ввела целенаправленные меры по повышению эффективности своей работы в условиях местного всплеска COVID-19, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

Шанхай Jfr9.com

По данным таможни, импортные и экспортные декларации теперь можно заполнять онлайн, а досмотр товаров можно проводить без присутствия сотрудников предприятий. В нем отмечается, что будут открыты «зеленые каналы» для проверки ключевых товаров, необходимых для жизнеобеспечения людей. Таможня посоветовала предприятиям усилить координацию с несколькими сторонами, включая экспедиторов и грузовые склады, для ускорения получения товаров.

Шанхай — крупнейший торговый портовый город Китая. В 2021 году порт Шанхая увеличил ежегодную пропускную способность контейнеров более чем на 47 млн единиц в 20-футовом эквиваленте (TEU), заняв первое место в мире 12-й год подряд.