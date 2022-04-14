Люксембург, 14 апреля, 2022, 03:16 — ИА Регнум. Итальянская металлургическая компания Tenaris, которая занимается поставкой труб и сопутствующих услуг для энергетики, приостановила деятельность в России. Об этом организация сообщила 13 октября на своем сайте.

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Кроме того, Tenaris решила списать свои инвестиции в проект, который реализовывала совместно с российской «Северсталью». Обе компании планировали открыть в 2022 году в Западной Сибири предприятие по производству сварных труб.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля о временном прекращении своей работы в России и на Украине объявил итальянский производитель кофе и кофемашин Lavazza из-за «форс-мажорных обстоятельств и невозможности поставки нашей продукции на рынок».