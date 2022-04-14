Владивосток, 14 апреля, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Противолодочные самолеты Тихоокеанского флота провели учебные бомбометания по условному противнику в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Противолодочный самолёт Ил-38Н на репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ

«В ходе выполнения учебно-боевых упражнений два Ил-38 взлетели с аэродрома в Приморском крае и отработали задачи по поиску и обнаружению морских целей условного противника с использованием радиолокационных средств», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что летчикам морской авиации удалось обнаружить корабль условного противника и отработать метание бомб ОФАБ-250 по цели. Учения были признаны успешными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японском море начались учения американских ВМС с участием атомного авианосца «Авраам Линкольн». В маневрах также принимают участие и японские вооруженные силы.