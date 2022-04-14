Берлин, 14 апреля 2022, 03:03 — REGNUM Решение президента Украины Владимира Зеленского не принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера назвал ошибкой вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек. Об этом политик заявил в интервью, 14 апреля опубликованном в газетах редакционной группы Funke.

Роберт Хабек
Роберт Хабек
Sandro Halank

Как пояснил Хабек, федеральный президент является не частным лицом, он официальный представитель Германии, поэтому отказ его принять со стороны украинского лидера — это отказ Германии. Вице-канцлер ФРГ подчеркнул, что он с большим уважением и восхищением относится к тому, что народ Украины и президент делают в создавшейся ситуации, но решение не принимать Штейнмайера, по мнению Хабека, было неверным.

«К сожалению, вынужден сказать так: украинская сторона допустила дипломатическую ошибку», — уточнил Хабек.

Стоит отметить, что решение президента Украины Зеленского не принимать президента Германии вызвало непонимание в Германии со стороны политиков разных партий. Поводом для отказа со стороны Киева послужила, по мнению Зеленского, излишняя мягкость Штейнмайера по отношению к России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался ехать в Киев и выразил удивление ситуацией с отказом со стороны Украины президенту ФРГ.

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