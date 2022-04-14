Москва, , 02:58 — REGNUM Акционерное общество «Главное управление обустройства войск» потребовало взыскать с Министерства обороны России более 1,1 млрд рублей. Заявление пока арбитраж Москвы к производству не принял и заседание по делу не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Министерство Обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иск от АО подан 12 апреля 2022 года. Сумма заявленных требований составляет 1 155 257 279,12 рубля. Третьим лицом в спор приглашено ООО «Торговый дом «Челябтрейд». Детали иска пока не сообщались.

Напомним, многомиллионные споры министерства и управления, которое занимается строительством объектов для нужд военнослужащих, продолжаются не первый год. Так, например, 12 апреля Минобороны подало сразу 29 финансовых исков к АО. Среди них есть как на небольшие суммы, так и весомые претензии. К производству дела пока не приняты.