Вашингтон, 14 апреля, 2022, 03:08 — ИА Регнум. Глава отдела по вопросам наркотиков и верховенства права при американском посольстве в Тиране Бенджамин Роквелл 13 апреля призвал правительство Албании отказаться от введения налоговой амнистии, указав на то, что страна и так является «прачкой» грязных денег мирового масштаба.

Pixabay.com Отмывание денег

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Роквелл отметил, что введение налоговой амнистии поставит под сомнение политику по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и приведет к оттоку иностранных инвестиций и замедлению экономического роста в стране.

Примером, демонстрирующим нежелательность введения налоговой амнистии в Албании, дипломат назвал недавно раскрытую аферу по отмыванию денег на мусоросжигательных заводах. Раскрытие этой махинации Роквелл назвал добрым начинанием и призвал не подрывать его посредством введения налоговой амнистии.

Американский чиновник отметил, что присутствие незаконно нажитого богатства в стране видно невооруженным глазом в любом уголке страны.

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама отметил, что страна больше не является вассалом международных партнеров и что албанские граждане имеют право на «заработанные потом и кровью деньги». Предполагается, что налоговая амнистия не будет распространяться на высокопоставленных чиновников и легализует переводы албанских мигрантов из-за рубежа.