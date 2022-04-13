Москва, 14 апреля, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Во время туристического сезона на Камчатку будут летать чартерные авиарейсы из Москвы и Владивостока, об этом губернатор края Владимир Солодов рассказал на пресс-конференции ТАСС.

Алексей Иванов ИА REGNUM Просторы Камчатки

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С 17 июня и по 24 сентября каждую пятницу на Камчатку чартерные рейсы будет выполнять авиакомпания iFly Airlines. Также в планах запустить чартеры на Камчатку из Владивостока.

«Камчатка — это уникальное место на Земле, единственное место, где можно за один день прокатиться на горных лыжах или сноуборде с вулкана, посмотреть на извержение вулкана, доехать до океанского побережья и заняться сёрфингом. На Камчатке туризм интересен во все времена года. И стереотип о том, что на полуостров можно приезжать только в августе – начале сентября, мы разрушаем», — рассказал Солодов.

Глава региона отметил, что стоимость тура на Камчатку с учётом перелёта, проживания и базовой экскурсионной программы составит в 2022 году 55-58 тыс. рублей.

Рассматривается возможность создания в регионе туристического хаба — отправиться с Камчатки в путешествие можно будет на Сахалин, Чукотку, Магадан или Северо-Курильск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье ждут признания тура на космодром «Восточный» национальным маршрутом, заявил губернатор региона Василий Орлов. По его словам, с февраля его посетили более 25 организованных групп туристов.