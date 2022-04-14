Нью-Йорк, США, , 02:39 — REGNUM Подозреваемый в стрельбе в метро американского города Нью-Йорк 62-летний Фрэнк Джеймс задержан полицией, 13 апреля передал телеканал ABC со ссылкой на полицейское управление мегаполиса.

Автомобиль полиции Нью-Йорка

Мужчина находится по стражей в девятом округе района Манхэттен. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил информацию о задержании Джеймса, за сведения о местонахождении которого полиция обещала награду в размере $50 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля на станции метрополитена 36th St. в Сансет-парке в Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой пострадали 23 человека. Перед тем, как открыть огонь преступник зажег две дымовые шашки и бросил их в толпу. Он сделал из своего пистолета 33 выстрела. К расследованию инцидента, помимо полиции, привлекали Федеральное бюро расследований США (ФБР).

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