Нью-Йорк, США, 14 апреля, 2022, 02:39 — ИА Регнум. Подозреваемый в стрельбе в метро американского города Нью-Йорк 62-летний Фрэнк Джеймс задержан полицией, 13 апреля передал телеканал ABC со ссылкой на полицейское управление мегаполиса.

Автомобиль полиции Нью-Йорка

Мужчина находится по стражей в девятом округе района Манхэттен. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил информацию о задержании Джеймса, за сведения о местонахождении которого полиция обещала награду в размере $50 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля на станции метрополитена 36th St. в Сансет-парке в Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой пострадали 23 человека. Перед тем как открыть огонь, преступник зажег две дымовые шашки и бросил их в толпу. Он сделал из своего пистолета 33 выстрела. К расследованию инцидента, помимо полиции, привлекали Федеральное бюро расследований США (ФБР).