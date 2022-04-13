Севастополь, 14 апреля, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Серьёзные повреждения в результате пожара и последующего взрыва получил ракетный крейсер «Москва» Черноморского флота. Об этом 14 апреля сообщили в Минобороны России.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь

Уточняется, что в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» произошла детонация боеприпасов, судно получило серьёзные повреждения. Экипаж был полностью эвакуирован, пострадавших в результате инцидента нет.

Причины и обстоятельства пожара на борту крейсера устанавливаются.

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» был введён в эксплуатацию в 1983 году под наименованием «Слава». Своё нынешнее название крейсер получил в 1996 году. На борту судна находятся 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан».