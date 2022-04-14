Челябинск, , 02:35 — REGNUM Кредитор, который пытался инициировать банкротное дело в отношении ООО «Медведевский рудник» из Челябинской области, отозвал свои претензии. Арбитраж Челябинской области прекратил производство по делу, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ко дню судебного заседания после перерыва от Быкова Дениса Сергеевича поступило ходатайство об отказе от заявленных требований в полном объёме», — уточняется в определении суда.

Напомним, истец просил ввести в отношении предприятия, которое занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, первый этап — наблюдение. В качестве основания обращения в суд указывался долг в размере 655 тыс. рублей.