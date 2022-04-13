Челябинск, 14 апреля, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Кредитор, который пытался инициировать банкротное дело в отношении ООО «Медведевский рудник» из Челябинской области, отозвал свои претензии. Арбитраж Челябинской области прекратил производство по делу, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

«Ко дню судебного заседания после перерыва от Быкова Дениса Сергеевича поступило ходатайство об отказе от заявленных требований в полном объёме», — уточняется в определении суда.

Напомним, истец просил ввести в отношении предприятия, которое занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, первый этап — наблюдение. В качестве основания обращения в суд указывался долг в размере 655 тыс. рублей.