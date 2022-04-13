Банкротный иск к «Медведевскому руднику» отозван
Челябинск, 14 апреля, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Кредитор, который пытался инициировать банкротное дело в отношении ООО «Медведевский рудник» из Челябинской области, отозвал свои претензии. Арбитраж Челябинской области прекратил производство по делу, передаёт ИА REGNUM.
«Ко дню судебного заседания после перерыва от Быкова Дениса Сергеевича поступило ходатайство об отказе от заявленных требований в полном объёме», — уточняется в определении суда.
Напомним, истец просил ввести в отношении предприятия, которое занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, первый этап — наблюдение. В качестве основания обращения в суд указывался долг в размере 655 тыс. рублей.
Справка: рудник зарегистрирован в едином госреестре юрлиц в апреле 2009 года. Среди владельцев — Валерий Прудской (совладелец ООО «Уральская руда») и Гульнара Кадырова, имеющая обширный бизнес в Башкирии.