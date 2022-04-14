Петропавловск-Камчатский, , 02:32 — REGNUM На Камчатке утром 14 апреля в девятый раз с начала года и во второй раз на этой неделе поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в школах. Персонал образовательных учреждений и дети были оперативно эвакуированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Бомба Rafael Mizrahi

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Учащихся младших классов передали лично родителям, либо педагоги проводили их домой.

Всего в Петропавловске-Камчатском эвакуировали 35 школ. Решение о продолжении учебного процесса будет приниматься после обследования всех зданий на наличие опасных взрывных устройств. Учебу во вторую смену не отменили.

В первую очередь спецслужбы обследуют здания трёх школ, в которых 14 апреля запланировано проведение пробных ЕГЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, волна телефонных «минирований» зданий добралась до администрации столицы Бурятии Улан-Удэ. По словам мэра города Игоря Шутенкова, угрозы поступили также в аэропорт и железнодорожный вокзал.