Петропавловск-Камчатский, 14 апреля, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Жители Камчатки собрали для беженцев из ДНР и ЛНР, находящихся в Ростовской области, около 7,5 млн рублей. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба правительства региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Помощь беженцам из Донбасса

Последние данные о ситуации были обсуждены на очередном заседании рабочей группы по распределению гуманитарной помощи и финансовых пожертвований в помощь беженцам из ДНР и ЛНР, которое прошло в правительстве Камчатского края.

По словам главы регионального отделения общественной организации «Российский Красный Крест» Евгения Калинина, на эти цели граждане перечислили более 7,3 млн рублей.

пресс-служба правительства Камчатского края «На часть этих средств и было закуплено в Москве и отправлено в Ростовскую область 30 тонн гуманитарной помощи (крупы, консервы, макаронные изделия)».

Как сообщало ИА REGNUM, в Россию эвакуировали ещё более 14,5 тыс. мирных жителей Донбасса.