Жители Камчатки собрали для беженцев из ДНР и ЛНР около 7,5 млн рублей
Петропавловск-Камчатский, 14 апреля, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Жители Камчатки собрали для беженцев из ДНР и ЛНР, находящихся в Ростовской области, около 7,5 млн рублей. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба правительства региона.
Александр Погожев ИА REGNUM
Помощь беженцам из Донбасса
Последние данные о ситуации были обсуждены на очередном заседании рабочей группы по распределению гуманитарной помощи и финансовых пожертвований в помощь беженцам из ДНР и ЛНР, которое прошло в правительстве Камчатского края.
По словам главы регионального отделения общественной организации «Российский Красный Крест» Евгения Калинина, на эти цели граждане перечислили более 7,3 млн рублей.
«На часть этих средств и было закуплено в Москве и отправлено в Ростовскую область 30 тонн гуманитарной помощи (крупы, консервы, макаронные изделия)».
Как сообщало ИА REGNUM, в Россию эвакуировали ещё более 14,5 тыс. мирных жителей Донбасса.