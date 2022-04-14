Рабат, , 02:26 — REGNUM В Марокко задержали троих граждан Ирана и четверых граждан Болгарии по подозрениям в торговле людьми, сообщает агентство MAP.

Касабланка. Марокко (сс) Mary Madigan

Сообщается, что иранских граждан задержали в международном аэропорту Касабланки при попытке улететь в Испанию по поддельным документам. Граждан Болгарии задержали позднее за организацию потоков нелегальных мигрантов. У задержанных изъяли документы и сотовые телефоны. Других подробностей пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля полиция Франции освободила восемь гражданок Колумбии, вовлеченных против их воли в занятия проституцией. В ходе операции задержали 13 человек, подозреваемых в торговле людьми.