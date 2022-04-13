Сараево, 14 апреля, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Вертолет вооруженных сил Боснии и Герцеговины Bell Huey II опрокинулся в ходе отработки учебно-боевых заданий, 13 апреля сообщил портал Klix. ba со ссылкой министерство обороны республики.

Skopski Petrovac Вертолет Bell Huey

Инцидент произошел в момент отрыва от земли. Все четыре члена экипажа не пострадали. Вместе с тем вертолет получил видимые повреждения. Начато расследование обстоятельств случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля у берегов южнокорейского острова Мара упал вертолет береговой охраны Южной Кореи. В результате происшествия три члена экипажа погибли и еще один пострадал.