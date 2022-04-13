Вашингтон, 14 апреля, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Египта Самех Шукри на прошедших 13 апреля в Вашингтоне переговорах обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с проведением Россией военной спецоперации на Украине, и влияние последних событий на продовольственную безопасность. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

U.S. Department of State Самех Шукри

По словам пресс-секретаря, основной темой переговоров являлось «стратегическое партнёрство США и Египта». В частности, обсуждались усилия сторон в ключевых сферах, «таких как региональная стабильность и сотрудничество в области безопасности».

Нед Прайс «Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили развитие событий в мире, в том числе атаку России на Украину и её растущие последствия в мире, в том числе усиливающуюся продовольственную нестабильность».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Самехом Шукри итоги переговоров с представителями Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.