Госсекретарь США и глава МИД Египта обсудили ситуацию вокруг Украины
Вашингтон, 14 апреля, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Египта Самех Шукри на прошедших 13 апреля в Вашингтоне переговорах обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с проведением Россией военной спецоперации на Украине, и влияние последних событий на продовольственную безопасность. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса.
По словам пресс-секретаря, основной темой переговоров являлось «стратегическое партнёрство США и Египта». В частности, обсуждались усилия сторон в ключевых сферах, «таких как региональная стабильность и сотрудничество в области безопасности».
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Самехом Шукри итоги переговоров с представителями Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.