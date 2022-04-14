Киев, , 14:38 — REGNUM Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук 13 апреля на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил о начале нормализации отношений Украины и Грузии.

Руслан Стефанчук Nikita Kutsenkо

Стефанчук пишет о достигнутом соглашении о визите его грузинского коллеги Шалвы Папуашвили на Украину.

«Я очень рад, что небольшие недоразумения между Украиной и Грузией закончились. Этот визит позволит депутатам парламента Грузии увидеть, что происходит на Украине и подтвердить наши дружеские отношения! Я искренне уверен, что мы найдем все точки соприкосновения, чтобы продолжать строить наше светлое будущее вместе. И у нас гораздо больше общего, чем того, что нас отличает», — написал Стефанчук.

Шалва Папуашвили ранее подтвердил договорённость по поводу своего визита на Украину.

Напомним, что в последнее время между Киевом и Тбилиси произошло резкое охлаждение отношений, приведшее даже к отзыву украинского посла из Грузии.