Вашингтон, , 01:58 — REGNUM На включении в повестку дня предстоящего саммита G20 обсуждения ситуации на Украине, а также на недопуске участия России в этом мероприятии продолжают настаивать Соединённые Штаты. Об этом 13 апреля заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки

Псаки признала, что в настоящее время не может точно сказать, как будет выглядеть ситуация с саммитом и его организацией. Как пояснила представитель Белого дома, включение темы Украины в повестку саммита будет означать не только обсуждение боевых действий на территории этой страны, но и восстановление Украины, а также вопрос о её участии в Евросоюзе.

По словам Псаки, пока неизвестно, как включение новой темы, касающейся Украины повлияет на повестку дня, предложенную Индонезией, которая является страной-председателем саммита G20 в текущем году.

При этом Псаки отметила, что появилось много тем, сверх запланированной повестки, которые стоит обсудить. Также пресс-секретарь Белого дома заявила, что действия российского лидера Владимира Путина сделали, по мнению президента США Джозефа Байдена, нежелательным участие России в международных форумах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявила пресс-секретарь Белого дома Псаки, слова президента США Байдена о якобы «геноциде» на Украине не влияют на возможность мирных переговоров по ситуации.

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