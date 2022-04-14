Тбилиси, 14 апреля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе выразил надежду на улучшение грузино-украинских отношений, сообщает 13 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

gd.ge Ираклий Кобахидзе

По его словам, правящая команда ожидает, что визит спикера парламента Шалвы Папуашвили в Киев станет началом решения «проблемных» вопросов.

«Есть вопросы, препятствующие дальнейшему улучшению двусторонних отношений, и, конечно, эти вопросы будут обсуждаться в рамках визита. Главной целью этого визита будет выражение солидарности, но все разговоры на другие темы будут чрезвычайно естественными. Вчера мы прослушали интервью с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком, и это интервью дает нам основания для оптимизма в разных направлениях. Конечно, невозможно в утвердительной форме сказать, что все вопросы будут решены сразу, но у нас есть основания для оптимизма, что спикер проведёт дружескую беседу со своим коллегой на Украине, и это станет началом для решения всех вопросов, это наше оптимистичное ожидание», — сказал Кобахидзе.

Напомним, что ещё 11 апреля Кобахидзе заявлял о том, что нормализация двухсторонних отношений возможна только после выполнения Киевом трёх предварительных условий. А именно:

1) возвращение в Тбилиси ранее отозванного украинского посла;

2) опровержение украинских обвинений Грузии в нелегальной торговле с Россией;

3) прекращение деятельности в украинских властных структурах радикальных грузинских оппозиционеров-эмигрантов, связанных с бывшим президентом Михаилом Саакашвили.