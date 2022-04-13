Вашингтон, 14 апреля, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Информация о том, что США, Великобритания и Австралия якобы предложили Японии стать членом их военного альянса AUKUS, не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 13 апреля в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

По ее словам, такой шаг пока не рассматривался. Псаки отметила, что приоритетом действующих членов AUKUS на текущий момент является «координация в рамках программы по совместной разработке передовых вооружений», что не подразумевает создания расширенного за счет Японии блока JAUKUS.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио поддерживает объединение Австралии, Великобритании и США в военный блок AUKUS, поскольку это способствует «миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».