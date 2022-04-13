Абуджа, 14 апреля, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Не менее 26 человек погибли в результате опрокидывания лодки на реке Шагари в штате Сокото на северо-западе Нигерии, сообщает пресс-служба правительства региона.

Нигерия

По предварительной версии, группа местных жителей, преимущественно женщин, пытались переправиться через реку на деревянном каноэ. В ходе движения лодка столкнулась с деревом и перевернулась. Пока подтверждена гибель 26 человек, однако пока неизвестно, сколько человек могли пропасть без вести. Власти утверждают, что неизвестно, сколько пассажиров находились в лодке на момент трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в Калуге перевернулась лодка с пятью людьми на реке Угре. Людей смогли спасти сотрудники МЧС России, однако четверых пришлось госпитализировать.