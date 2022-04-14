Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Пользователи из США 13 апреля зафиксировали сбой в работе сервисов компании Google. Это следует из данных мониторингового ресурса Downdetector.

Google Global Panorama

Резкий рост числа жалоб на работу сервисов Google был зафиксирован после 23:40 мск. Их пик пришёлся на 23:57, после чего началось снижение числа обращений.

Больше всего нареканий у пользователей вызывала работа поисковой системы Google — 46% жалоб. 38% пользователей испытывали проблемы при использовании сайта компании, 16% — при входе в свою учётную запись.

На территории России и других стран масштабных сбоев в работе Google зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, неполадки в функционировании принадлежащего компании Google сервиса YouTube были устранены разработчиками видеохостинга.

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