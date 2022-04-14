Тбилиси, 14 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили 13 апреля на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил о своей готовности в ближайшее время прибыть с визитом на Украину.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

По словам Папуашвили, в течение нескольких последних дней у него было «интенсивное и дружеское общение» с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком. Стефанчук подтвердил своё желание видеть Папуашвили в Киеве. Папуашвили и Стефанчук намерены обсудить «российскую агрессию на Украине и европейское будущее обеих стран».

«Мы обсудим грузино-украинские отношения и наши потребности в координации, чтобы избежать подобных недоразумений в последнее время и укрепить исторические братские связи между нашими странами и народами. Наше общение, а также его вчерашнее интервью в эфире телеканала «Имеди» убедили меня в том, что есть возможность разрешить все неудобства и недоразумения. Принимая это во внимание, я провёл обсуждения со всеми другими лидерами партии «Грузинская мечта», и мы все согласились, что мой визит на Украину может сыграть важную роль в решении этих вопросов. Я уже общался со своим коллегой и подтвердил готовность посетить Украину. В сегодняшней беседе мы обсудим детали визита. И еще раз, поддержка Украины и украинского народа — наш человеческий и исторический долг, и мы выполним этот долг», — написал Папуашвили.

Напомним, что ещё несколько дней назад Папуашвили заявил о своём отказе посетить Украину, а депутаты грузинского парламента от правящей партии требовали от Киева официальных извинений по поводу «грязных обвинений» Грузии в контрабандной торговле с Россией.