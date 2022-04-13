Вашингтон, 14 апреля, 2022, 01:31 — ИА Регнум. Слова президента США Джо Байдена о якобы «геноциде» на Украине не влияют на возможность мирных переговоров по ситуации, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Джен Псаки

«Маловероятно, что президент Путин примет решение не участвовать в мирных переговорах из-за слов, прозвучавших из уст президента США. Он примет решение участвовать в них, если это будет в его интересах», — заявила она.

При этом Псаки указала, что Вашингтон продолжит поддерживать киевский режим, в том числе и по возможному переговорному процессу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден и украинский президент Владимир Зеленский обсудили возможность введения новых санкций против России. При этом конкретных решений по этому вопросу пока не принималось.