Абу-Даби, , 01:30 — REGNUM Запрет на выезд за пределы Объединенных Арабских Эмиратов, действующий для непривитых от COVID-19 граждан ОАЭ, будет снят с 19 апреля. Об этом 13 апреля сообщило информационное агентство WAM со ссылкой на пресс-секретаря Национального управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ОАЭ Тахера аль-Бурейка аль-Амири.

ОАЭ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Кроме того, с указанной даты все лица моложе 16 лет, у которых не будет прививки от COVID-19, смогут не сдавать ПЦР-тест на коронавирус по прибытии в ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Reuters, со ссылкой на свои источники, распространило информацию о том, что власти США намерены продлить действие приказа о ношении масок в самолетах, поездах и другом транспорте из-за опасности коронавирусной инфекции.

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