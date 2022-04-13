Нью-Йорк, США, 14 апреля, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 13 апреля ростом на фоне данных о рекордной инфляции и старта сезона корпоративной отчётности.

(сс) geralt Рост

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 344,23 пункта (1,01%), до уровня 34 564,59 пункта. S & P 500 подорожал на 49,14 пункта (1,12%), до уровня 4446,59 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 272,01 пункта (2,03%), до уровня 13 643,59 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,24 (3,22%), до уровня $103,84 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 12 апреля снижением на фоне данных о росте инфляции, которая достигла максимума за последние 40 лет.

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